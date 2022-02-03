Украина и Турция подпишут соглашение о производстве беспилотников

Резников также сообщил, что количество нарушений режима прекращения огня в конфликте на востоке Украины сократилось, и боевых потерь за последние три недели не было.

По его словам, Россия сосредоточила 115 тысяч военнослужащих у границ Украины.

Эрдоган встречается со своим коллегой Владимиром Зеленским после того как он предложил Турцию в качестве посредника для ослабления напряженности с Россией.