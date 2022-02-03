Украина и Турция подпишут соглашение о производстве беспилотников

Украина и Турция подпишут рамочное соглашение о производстве турецких беспилотников в Украине, сообщил министр обороны Алексей Резников на брифинге перед визитом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг.
Резников также сообщил, что количество нарушений режима прекращения огня в конфликте на востоке Украины сократилось, и боевых потерь за последние три недели не было.
По его словам, Россия сосредоточила 115 тысяч военнослужащих у границ Украины.
Эрдоган встречается со своим коллегой Владимиром Зеленским после того как он предложил Турцию в качестве посредника для ослабления напряженности с Россией.
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