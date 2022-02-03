У Держдепі підтвердили справжність документів щодо «гарантій безпеки» московії, які опублікували

Представник Держдепу США Нед Прайс підтвердив, що документи щодо «гарантій безпеки» Росії, які опублікували в іспанському виданні El Pais, були справжніми. Про це він сказав під час брифінгу.
Він зазначив, що публікація документів свідчить про те, що існують можливості для діалогу між Росією та США
«Якщо джерело цих документів, ким би воно не було, думало, що те, що вони проникнуть у ЗМІ, поставить США в незручне становище, вб’є клин між США та НАТО, думаю, вони зрозуміють, що дуже помилилися», – заявив Прайс.
Як повідомляв 5.UA, іспанське видання El Pais оприлюднило письмові відповіді США та НАТО на вимоги Росії щодо так званих гарантій безпеки.
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