У Держдепі підтвердили справжність документів щодо «гарантій безпеки» московії, які опублікували

Представник Держдепу США Нед Прайс підтвердив, що документи щодо «гарантій безпеки» Росії, які опублікували в іспанському виданні El Pais, були справжніми. Про це він сказав під час брифінгу.

Він зазначив, що публікація документів свідчить про те, що існують можливості для діалогу між Росією та США