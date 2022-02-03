Сыгравший Эркюля Пуаро Дэвид Суше посвящен в рыцари

Британский актер Дэвид Суше, полюбившийся публике как бельгийский сыщик Эркюль Пуаро в сериале «Пуаро Агаты Кристи», стал рыцарем. Звезду в Виндзорском дворце награждал принц Уильям.

Рыцарским титулом актер был наделен за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. На церемонию 75-летний Дэвид Суше прибыл в компании супруги Шейлы Феррис.

Награждение состоялось 25 января, однако оно могло пройти раньше. Помешал этому коронавирус. Актер заразился в конце года и тогда не мог принять участие в церемонии. А решение наградить актера было принято еще в октябре 2020 года, передает Dailymail.

После награждения, актера в Twitter поздравил его брат, Джон Суше. Его подписчики под публикацией присоединились к поздравлениям.

«Снимаю переда вами шляпу, Пуаро», «Лучший Эркюль Пуаро, которого я когда-либо видел. Отличный актер», «Заслуженно, Сэр!» — написали поклонники в комментариях.

Источник фото: Legion-Media