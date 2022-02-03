Премьер-министр Израиля рассказал о развитии лазерного ПВО/ПРО

07.01.22 в интервью изданию «Глобс» Начальник управления планирования в составе ГУ планирования бригадный генерал Эяль Харель говорил о развитии лазерного оружия. Было сказано, что МО, ВВС и «Эльбит» недавно закончили серию испытаний мощного лазера и вскоре должны пройти окончательные испытания. Этот лазер способен уничтожать ракеты, БПЛА и мультикоптеры, другие угрозы. Примерно через 3 с небольшим года он уже может быть боеспособен, при этом стоимость перехвата составит всего несколько долларов, по сравнению с 50,000 на ракету «Железного купола» (ЖК). Но уже через 2 года будут первичные возможности. На следующем этапе будут работу по миниатюризации и удешевлению этого лазера, в т.ч. для использования с воздушных платформ.

А 01.02.22, премьер-министр Нафтали Беннет выступил с 17-минутной речью на 15-й международной конференции Национального института стратегических исследований (INSS). Данная речь (на иврите) приведена на видео выше. Начиная с 12:40 Беннет говорит о развитии лазерного ПВО/ПРО.

Вначале – об экономических преимуществах лазерного ПРО. Самодельный «Касам» в Газе стоит несколько сот долларов, ракета ЖК – несколько десятков тысяч (в одном из прошлых интервью Беннет называл цифры 200 и 100,000 долларов). Подобная ситуация работает на истощение Израиля: миллионы в случае небольшого напряжения, миллиарды в ситуации войны или крупной операции. Перехват же лазером будет стоить считанные доллары и положение изменится на противоположное – финансово будут истощаться террористы и стоящий у них за спиной Иран. Враги потеряют свой основной козырь против Израиля – постоянную угрозу ракетно-миномётных обстрелов.

Подобная аргументация не нова, о ней всегда говорили сторонники лазерных систем, ещё на этапе создания ЖК. Но ЖК выполнил первый оперативный перехват в 2011 г., а сейчас уже 2022 – и полноценно боеспособных лазерных систем ПРО ещё нет. И тут Беннет называет сроки: ситуация в корне изменится через несколько лет. Уже через примерно год АОИ начнёт использование опытной системы лазерной ПРО, далее – полноценную оперативную систему. Вначале – на юге (т.е. против Газы), далее – и в других районах. Через некоторое количество лет Израиль будет окружён «лазерной стеной ПРО», способной также бороться с БПЛА и др. целями.

Израиль сможет поделиться технологиями с дружественными странами в регионе (речь видимо о ОАЭ и Бахрейне), также сталкивающимися с подобными угрозами. Это, в свою очередь, значительно продвинет Израиль в политических и экономических вопросах.

Сайт «Маарив» (а далее «Валла» и «Макко») со ссылкой на «источники в системе безопасности» пишет, что Беннет создаёт заголовки и искажает реальность, желая внимания и общественного одобрения. Ещё 2 года назад был серьёзный технологический прорыв в вопросе лазеров. Но займёт ещё как минимум 3 года до принятия на вооружение полноценной оперативной наземной системы и как минимум десятилетие – воздушной. Дальнейшее производство систем будет зависеть от выделяемого бюджета, но и тогда лазерные системы перехвата дополнят ЖК и другие системы ПРО, а не заменят их.

МО сообщило, что работает над проектами наземного и воздушного лазера совестно с «Рафаэль» и «Эльбит Маарахот». Проекты продвигаются параллельно, задержек в графиках нет. Однако какие-либо сроки официально не сообщаются.