Мировые цены на продовольствие подскочили до максимума за 11 лет

Мировые цены на продовольствие в январе текущего года продолжили поднялись на 1,1% относительно предыдущего месяца, преимущественно в связи с сокращением предложения растительных масел, фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло в январе 135,7 пункта, тем самым обновив рекордный уровень с апреля 2011 года. Данный индекс используется для отслеживания изменения международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

При этом, подчеркивает организация, «значительнее всего за прошедший месяц выросло среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2 процента, достигнув нового рекордного уровня».

Кроме того, среднее значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, рост этого индекса продолжается уже пятый месяц подряд, причем значительнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

Индексы цен на зерновые и мясо в январе поднялись незначительно. А вот среднее значение индекса цен на сахар по итогам отчетного периода уменьшилось на 3,1%.