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Хлоя Грейс Морец сыграет в триллере о смертоносной секте

Хлоя Грейс Морец сыграет в триллере о смертоносной секте

Как сообщает The Wrap, актриса исполнит главную роль в основанном на реальных событиях психологическом триллере под названием «Белая ночь».

Фильм расскажет о трагических событиях 1978 года, произошедших в сектантской коммуне Джонстаун, когда более девяти сотен человек совершили массовое самоубийство, следуя идеологии культа, основанного проповедником христианского социализма Джимом Джонсом.

В основу сценария лягут мемуары Деборы Лейтон «Соблазнительный яд», в которых описывается, как девушка внедрилась в секту и попыталась вывести Джонса на чистую воду. Морец сыграет Дебору, а образ проповедника воплотит Джозеф Гордон-Левитт.

Съемки запланированы на весну этого года. Даты релиза пока нет.

3 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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