Україна й Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі Китайцы планируют выращивать детей в искусственной матке с помощью роботов » Гололед на дорогах Украины: 4 февраля в 20 областях объявлен желтый уровень опасности В пятницу, 4 февраля, по данным Sinoptik.ua, практически на всей территории Украины ожидается гололед. Повезет только жителям Одесской, Николаевской и Херсонской областей, где уже несколько дней обходится без осадков. Жителям остальных регионов в пятницу рекомендуем выезжать на личном автотранспорте только в случае крайней необходимости. Будьте предельно внимательны на дорогах — гололед увеличивает тормозной путь. Пешеходам напоминаем, что на скользких тротуарах руки не стоит держать в карманах, а передвигаться лучше всего мелкими шажками.