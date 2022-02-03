Гололед на дорогах Украины: 4 февраля в 20 областях объявлен желтый уровень опасности 

В пятницу, 4 февраля, по данным Sinoptik.ua, практически на всей территории Украины ожидается гололед. Повезет только жителям Одесской, Николаевской и Херсонской областей, где уже несколько дней обходится без осадков. Жителям остальных регионов в пятницу рекомендуем выезжать на личном автотранспорте только в случае крайней необходимости. Будьте предельно внимательны на дорогах — гололед увеличивает тормозной путь. Пешеходам напоминаем, что на скользких тротуарах руки не стоит держать в карманах, а передвигаться лучше всего мелкими шажками.
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