Джордж Сорос заявил о закате правления Си Цзиньпина Кассовые сборы «Крика» превысили 100 миллионов » В Италии начали испытания модернизированного танка Модернизированная версия итальянского танка C1 Ariete, получившая улучшенный двигатель и обновленную систему управления огнем, вышла на испытания. Модернизированный танк оснастили дизельным двигателем IVECO V12 MTCA мощностью 1500 лошадиных сил с системой подачи топлива Common Rail. Также в C1 Ariete AMV планируют интегрировать систему управления огнем от колесной машины Centauro II, которая включает автомат сопровождения целей, новые прицелы и метеодатчики.