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В Италии начали испытания модернизированного танка

Модернизированная версия итальянского танка C1 Ariete, получившая улучшенный двигатель и обновленную систему управления огнем, вышла на испытания.

Модернизированный танк оснастили дизельным двигателем IVECO V12 MTCA мощностью 1500 лошадиных сил с системой подачи топлива Common Rail. Также в C1 Ariete AMV планируют интегрировать систему управления огнем от колесной машины Centauro II, которая включает автомат сопровождения целей, новые прицелы и метеодатчики.

Танк C1 Ariete разработали в 1984 году на основе немецкого Leopard 2. Серийное производство начали в 1995 году. До 2002 года выпустили 200 машин, которые приняли на вооружение Сухопутных войск Италии.
2 февраля, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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