США отправят в Польшу еще почти 2,5 тысячи военных

В связи с обострением на границе России и Украины США направят в Польшу около 2,5 тыс. военных. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио.

«Мы надеемся на американских солдат, и такие переговоры проведены», — отметил Солох.

«Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тыс. солдат для всей Восточной Европы. У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат», — добавил он.

По его данным, сейчас в Польше расквартированы около 5,5 тыс. американских солдат.