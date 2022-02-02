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США отправят в Польшу еще почти 2,5 тысячи военных

В связи с обострением на границе России и Украины США направят в Польшу около 2,5 тыс. военных. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио.

«Мы надеемся на американских солдат, и такие переговоры проведены», — отметил Солох.

«Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тыс. солдат для всей Восточной Европы. У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат», — добавил он.

По его данным, сейчас в Польше расквартированы около 5,5 тыс. американских солдат.

2 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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