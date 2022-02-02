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Росія готується атакувати України через Білорусь

Росія готується атакувати України через Білорусь, значно збільшивши свій наступальний контигент.

Протягом останніх тижнів відбулося суттєве збільшення російських військ у Білорусі. Також наметові військові містечка з’явилися практично у всіх головних локаціях із російськими базами у Білорусі, Криму та на заході Росії. Це означає, що до техніки, яку пригнали раніше, перекидають особовий склад ЗС РФ.

У MAXAR зазначають, що «техніка тепер разом із персоналом і значить війська значно підвищили боєготовність, крім того, є ознаки численних тренувань поруч із цими базами, у тому числі заняття із маневрування та бойових стрільб артилерії».

Полігон у Погоново, Вороніж. Техніка і наметове містечко, 29 січня 2022

2 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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