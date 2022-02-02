Как понять что в организме не хватает фолиевой кислоты? США отправят в Польшу еще почти 2,5 тысячи военных » Росія готується атакувати України через Білорусь Росія готується атакувати України через Білорусь, значно збільшивши свій наступальний контигент. Протягом останніх тижнів відбулося суттєве збільшення російських військ у Білорусі. Також наметові військові містечка з’явилися практично у всіх головних локаціях із російськими базами у Білорусі, Криму та на заході Росії. Це означає, що до техніки, яку пригнали раніше, перекидають особовий склад ЗС РФ. У MAXAR зазначають, що «техніка тепер разом із персоналом і значить війська значно підвищили боєготовність, крім того, є ознаки численних тренувань поруч із цими базами, у тому числі заняття із маневрування та бойових стрільб артилерії».