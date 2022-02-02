Польща передає Україні новітні ПЗРК “Перун”

Польща передасть Україні новітні переносні зенітні ракетні комплекси “Перун” (ПЗРК “Piorun”).

Про це доповідає Мілітарний.

Як написав у своєму твітері міністр оборони Республіки Польщі Маріуш Блащак, відповідне рішення ухвалила Рада міністрів.

Польський урядовець зазначив:

Хороші новини. На моє прохання Рада Міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси.

ПЗРК “Перун” є глибокою модернізацією польських комплексів “Grom”, який виробляє компанія Mesko. В ході модернізації чутливість інфрачервоної головки самонаведення збільшили в чотири рази.

Ракета має бойову частину 1,82 кг і може вражати цілі на висоті до 4000 м і дальності до 6500 м.

“Перун” може вражати малі повірятні цілі, такі як БПЛА, за рахунок безконтактного підриву.

Раніше Міністерство оборони Польщі уклало контракт на поставку 420 комплексів національній армії. ПЗРК почали надходити до Війська Польського у 2019 році.