Поездки Симферополь – Запорожье: как выбрать надежного перевозчика?

Маршрут Симферополь–Запорожье является для многих достаточно проблемным, так как традиционные методы бюджетного проезда и комфортного перелета отсутствуют. Для многих эта ситуация является проблемной из-за того, что невозможно навестить родственников или друзей, которые находятся на территории Украины. Для других – это препятствие в ведении бизнеса или во владении недвижимостью.

Чтобы каждый в полной мере смог насладиться невероятной, живописной природой и отдыхом на крымских пляжах, а также выехать без препятствий из данного полуострова, важно заранее отыскать надежного перевозчика. Так как въехать в Украину с полуострова возможно исключительно при помощи автотранспорта. Если у вас нет собственного авто или возможности его использовать, компания «LuxBus» на регулярной основе совершает пассажирские перевозки по маршруту Симферополь – Запорожье.

Многие знакомы с данным перевозчиком уже более 10-ти лет – это компания с прекрасной репутацией, которая дорожит каждым клиентом, максимально обеспечивая комфорт и безопасность.

Во сколько отправляется автобус Симферополь – Запорожье: другие подробности маршрута

«LuxBus» позволяет добраться в любом направлении с комфортом и по доступной цене. Комфортабельный автобус Симферополь – Запорожье выполняет свои поездки круглый год, независимо от сезонности, праздников или выходных.

Поездки по данному маршруту отличаются следующими особенностями:

Дальность пути составляет 393 км. Есть утренние и вечерние рейсы. Отправка утром в 9:00, а вечером в 21:00.

На длительность поездки необходимо в среднем 8 часов, не учитывая время прохождения буферной зоны.

Перевозки осуществляются по самому оптимальному маршруту начиная с автовокзала в Симферополе, проезжая по Запорожской области.

Для поездок используются автобусы микроавтобусы Крым Россия Украина граница .

Каждые 100-150 км предусмотрены остановки, что позволяет ездить на отдых и обратно семьями с детьми различного возраста.

Граница пересекается через КПП «Чонгар», поездка осуществляется без пешего перехода контрольных пунктов.

Возможны пассажирские перевозки маршруткой, автобусом и легковыми авто.

Цена билета отличается доступностью, составляет 2200 руб.

Как забронировать билет на пассажирские перевозки Симферополь – Запорожье?

Компания «LuxBus» предлагает клиентам безупречный сервис, благодаря чему пассажирские перевозки Симферополь – Запорожье всегда являются максимально комфортными и безопасными.

Бронь мест осуществляется самыми различными способами. Вы можете позвонить по указанным на сайте, телефонам – диспетчер проведет вам консультацию и забронирует билет на необходимую дату. Заказать билеты также возможно онлайн через имейл, обратную связь на сайте, через чат. Также компания доступна для клиентов через различные мессенджеры.

«LuxBus» предоставляет и дополнительные услуги такие как трансфер, аренда авто, передача посылок, что позволяет всегда быть на связи со своими родными и близкими.