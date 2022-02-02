Пластика век: особенности и преимущества операции

Область глаз одной из первых подвергается старению — в уголках появляются «гусиные лапки», кожа верхних век начинает нависать, под глазами образуются грыжевые мешки. Вернуть молодость и красоту, поможет пластика век — это операция, в ходе которой хирург удаляет избытки кожи и жира, выполняет подтяжку. Результат — минус 10 лет!

Показания к операции

Операция проводится по эстетическим показаниям. Основными среди них являются:

Избыточная кожа верхнего века.

Отечность.

Грыжевые мешки под глазами.

Опущенные уголки глаз.

«Гусиные лапки».

Потеря тонуса и эластичности кожи.

Иногда эту операцию делают по медицинским показаниям. Например, когда избыточной кожи верхнего века настолько много, что она не позволяет полностью открываться глазу. Это негативно сказывается на зрении, чтобы оно не ухудшилось, делают операцию.

Противопоказания

Блефаропластика — это хирургическая операция. Поэтому она имеет ряд противопоказаний. Их необходимо исключить, чтобы не было никаких рисков для здоровья.

Итак, проводить коррекцию век нельзя при таких проблемах со здоровьем:

Сахарный диабет.

Нарушения зрения.

Соматические заболевания в период обострения.

Нарушения свертываемости крови.

Поэтому пациент обязательно проходит комплексное обследование перед тем, как ложиться на операционный стол.

Преимущества операции

Блефаропластика — это действительно эффективная операция. Она позволяет решить целый комплекс проблем, которые характерны для области вокруг глаз. Для достижения комплексного омоложения после реабилитации ее можно дополнить другими процедурами. Например, сделать шлифовку лица — по ссылке coolaser.clinic/lazernye-proczedury-dlya-lica/lazernaya-shlifovka-lica/ можно подробнее узнать о процедуре.

К другим преимущества можно отнести то, что делать операцию можно в любом возрасте. Есть пациентки, которые нуждаются в блефаропластике в 30 лет. А есть женщины, которые делает эту операцию в 80. Все зависит от индивидуальных особенностей организма и наличия противопоказаний. В любом случае предварительно нужна консультация специалиста — тут можно записаться на нее.

Особенности операции

Ход операции зависит от области, на которой она проводится. Если корректируется верхнее веко, то хирург делает разрез верхней части кожной складки. Он удаляет избыток жировой клетчатки и кожи. Длительность процедуры составляет около часа.

Если коррекции подвержено нижнее веко, то хирург равномерно распределяет жировую прослойку и убирает жировые мешки. Время операции около часа.

Можно сразу выполнить коррекцию нижнего и верхнего век. Это называется круговой подтяжкой. Операция позволяет добиться вау-эффекта.