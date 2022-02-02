Пентагон вперше заявив, що готовий використовувати війська на территорії України, але в тилу

США можуть ввести своїх військовослужбовців в Україну у разі нового військового вторгнення Росії в Україну, але американські військові не братимуть участі у бойових діях.

Про це повідомив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи допускає Пентагон, що військові, насамперед 82 повітряно-десантна дивізія, можуть забезпечити евакуацію цивільного населення з України.

“Наші війська можуть виконувати кілька завдань, і вони будуть готові до цілої низки непередбачених обставин”, – відповів на це Кірбі.

Представник Пентагону підкреслив, що американські війська не братимуть участі в будь-яких бойових діях в Україні, їхня мета — “підтримати оборону союзників по НАТО”.

За словами Джона Кірбі, із США до Польщі й Німеччини у наступні кілька днів буде відправлено додатково 2000 військовиків: 1700 армійців буде дислоковано у Польщі, 300 – у Німеччині. Ще тисячу військовиків Пентагон перемістить із Німеччини до Румунії, щоб “продемонструвати нашу відданість союзникам НАТО та протистояти російській агресії”.