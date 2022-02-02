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Пентагон: У Путина нет права вето по вопросу вступления стран в НАТО

У России нет права решать, какие страны войдут в НАТО, а какие — нет, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Как следует из трансляции Reuters, Кирби подчеркнул, что «это не тот вопрос, по которому у господина Путина есть право вето». По его словам, решение о членстве в НАТО в любом случае может приниматься только суверенными государствами, которых оно касается, и альянсом.

О том, что Россия не может влиять на вступление в НАТО Украины или любого другого государства в НАТО западные страны и руководство альянса заявляли неоднократно. США также не раз подчеркивали, что они и их союзники по военному блоку «не будут захлопывать двери» для желающих вступить в НАТО.

2 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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