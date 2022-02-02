Лопес выступила с радостной новостью о своем новом счастье

Дженнифер Лопес вышла со счастливой новостью о романе с Беном Аффлеком. В беседе с журналистами артистка созналась, что впервые чувствует себя настолько окрыленной и счастливой рядом с этим мужчиной.

«Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс», — призналась Джей Ло.

Играть в расставания певица и актер устали, поэтому рассчитывают как можно быстрее узаконить отношения ради детей.