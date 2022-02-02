Лопес выступила с радостной новостью о своем новом счастье

Дженнифер Лопес вышла со счастливой новостью о романе с Беном Аффлеком. В беседе с журналистами артистка созналась, что впервые чувствует себя настолько окрыленной и счастливой рядом с этим мужчиной.
«Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс», — призналась Джей Ло.
Играть в расставания певица и актер устали, поэтому рассчитывают как можно быстрее узаконить отношения ради детей.
«Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо», — рассказала Лопес журналу People.
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