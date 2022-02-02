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Катар возобновит эвакуацию из Афганистана

Власти Катара достигли соглашения с талибами о возобновлении чартерных эвакуационных рейсов из Афганистана, заявил глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью агентству Axios.

Агентство сообщило, что Катар и «Талибан» договорились возобновить авиасообщение и выполнять два авиарейса Qatar Airways в неделю. Это соглашение позволит провести эвакуацию тысяч афганцев и иностранных граждан из числа тех, кто не смог этого сделать в хаосе бегства из страны сил международной Коалиции в августе прошлого года, когда талибы захватили Кабул после молниеносного наступления.

2 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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