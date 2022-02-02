Актрис Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися Перевозка пианино, сейфа и других грузов в Тель-Авиве » Катар возобновит эвакуацию из Афганистана Власти Катара достигли соглашения с талибами о возобновлении чартерных эвакуационных рейсов из Афганистана, заявил глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью агентству Axios. Агентство сообщило, что Катар и «Талибан» договорились возобновить авиасообщение и выполнять два авиарейса Qatar Airways в неделю. Это соглашение позволит провести эвакуацию тысяч афганцев и иностранных граждан из числа тех, кто не смог этого сделать в хаосе бегства из страны сил международной Коалиции в августе прошлого года, когда талибы захватили Кабул после молниеносного наступления.