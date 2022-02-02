Канье Уэст опять угодил в грязную историю. И это уже после того, как скандальный музыкант попал под суд.

Канье Уэст никогда не отличался кротким нравом, но его последняя выходка оказалась за гранью добра и зла. Ради того чтобы вернуть Ким Кардашьян, он начал распространять слухи о ее новом бойфренде Пите Дэвидсоне, мол, тот якобы болен СПИДом, пишет издание TMZ.

Информацию о мерзком поступке Канье Уэста предоставил DJ Akademiks, который поделился историей со своими фанатами в чате. Причем он отметил, что слышал это лично от Уэста, так что слова друзей Дэвидсона лишь подтверждают сказанное диджеем.

Дивидсон уже тоже в курсе, что Канье поливает его грязью. Пока он только отметил нелепое и инфантильное поведение соперника. Но намекнул, что всему есть предел и если рэпер не угомонится и продолжит на него клеветать, то он будет разбираться с ним в суде.