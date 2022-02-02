Как понять что в организме не хватает фолиевой кислоты?

Здоровье любого человека предполагает равновесия различных компонентов организма, а также наличие необходимого комплекса витаминов и минералов. Недостаток этих компонентов вызывает дисбалансы в развитии на раннем этапе и зрелом возрасте может способствовать различным заболеваниям. Одним их наиболее важных компонентов здорового организма является фолиевая кислота, необходимое количество которой важно как для мужчин, так и для женщин. Обратимся в справочник compendium.com.ua и узнаем об этом больше. Кто находится в зоне риска и для кого наиболее важно принимать препарат. как правило зона риска это:

женщины во время беременности

люди зрелого возраста, находящиеся под постоянной стрессовой нагрузкой

Фолиевая кислота — основа здоровья женщины.

Не секрет, что для женщин в определенные периоды жизни недостаток фолиевой кислоты может вызвать большие проблемы. Например фолиевая кислота для женщин в период беременности повышает защищенность как организма роженицы, так и плода. И потому ее необходимо принимать в это время регулярно под наблюдением лечащего врача. Фолиевая кислота, это основополагающий элемент для создания новых клеток в организме. А соответственно она стимулирует развитие и сохранность плода. Из-за того, что мама «кормить двоих» с первого и до последнего месяца, ее потребность в фолиевой кислоте повышенная. Соответственно врач обычно назначает ее дополнительный прием еще ан ранних стадиях беременности.

Отдельно прием фолиевой кислоты могу назначать и при длительных стрессовых нагрузках, недосыпании из-за физических нагрузок. Как правило это делается в комплексе с другими препаратами и витаминами. Обычно фолиевая кислота принимаеться 400 мг. ежедневно в период беременности или 200-300 мг при стрессах. Однако это все индивидуально и перед необходимости приема следует обязательно консультироваться с врачом. Ваш лечащий врач правильно определит необходимую доху.

Фолиевая кислота в природе

В природе фолиевая кислота в различном объеме присутствует в достаточно большой количестве продуктов. Например в зеленых овощах с листьями, а это может быть салат или капуста, также шпинат (очень богат на фолиевую кислоту) и брокколи. Мука грубого помола также подойдет, а потому из нее полезно делать выпечку — свойства от этого не изменяться. Содержат фолиевую кислоту и цитрусовые в большинстве видов.

Однако следует помнить, что употребление этого перечня продуктов не заменят, а только дополнят дозу, которую прописал вам врач. Дело в том, что в таблетках фолиевая кислота полностью абсорбируется в организме, а в природе она находится в основном в связанном состоянии и потому не так эффективна. Так что не забывайте о необходимости следить за своим здоровьем и вовремя проводите необходимые процедуры по его поддержанию.