«Это не расизм»: американскую актрису Вупи Голдберг «затравили» за слова о Холокосте

Холокост был «бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки». Такое мнение высказала американская актриса Вупи Голдберг и подверглась шквалу критики.

Спорное заявление артистка сделала во время обсуждения графического романа Арта Шпигельмана «Маус» на шоу The View. «Холокост — это не вопрос расы. Это вопрос о бесчеловечных преступлениях одних белых людей по отношению к другим. Не важно, черный ты или белый, потому что и черные, и белые, евреи, итальянцы, не важно, — все едят друг друга», — отметила Голдберг, участвуя в дискуссии.

В течение беседы она еще раз повторила свою позицию. «Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу», — добавила актриса.

После шоу на нее обрушилась волна гневных комментариев пользователей Сети. Высказался даже глава правозащитной организации «Антидиффамационная лига» Джонатан Гринблатт. «Нет, Вупи Голдберг, Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой», — написал он в Twitter.

Актрисе пришлось извиняться за свои слова. «Я сожалею о боли, которую причинила. Я всегда поддерживала и буду поддерживать еврейский народ», — написала Голдберг на своей странице в Сети, а в Музее Холокоста США подчеркнули, что «расизм занимал центральное место в нацистской идеологии», «евреи определялись не религией, а расой, и нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства, цитирует ВВС.

Несмотря на извинения звезды, американский телеканал ABC остранил ее от своего эфира на две недели. Голдберг — одна из ведущих ток-шоу The View.