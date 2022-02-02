Деми Мур сыграет в феминистском хорроре

Деми Мур снимется в феминистском фильме ужасов под названием «Субстанция», сообщает Deadline.

Ее партнершей выступит Маргарет Куэлли (дочь Энди МакДауэлл), снимавшаяся у Тарантино в «Однажды в Голливуде», а также известная по мини-сериалу «Уборщица».

Режиссером выступит французская постановщица Корали Фаржеа, получившая положительные отзывы за опять же феминистский хардкор экшен-триллер «Выжившая» 2017 года выпуска.

Сюжет предстоящей картины пока что держится в секрете. Известно лишь, что это будет боди-хоррор про женскую эмансипацию. Что за роли достались Мур и Куэлли, тоже не уточняется.

Съемки стартуют в мае этого года в Париже. Даты релиза пока нет.