Зеленский увеличил численность армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы, предусматривающий увеличение численности армии. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он сказал на заседании седьмой сессии в Верховной раде.

«Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ», — отметил Зеленский.

«Этот указ — не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю», — добавил он.