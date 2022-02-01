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Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил топ Netflix

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил топ стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое шоу про зомби-апокалипсис всего за несколько дней стало лидером на платформе. Оно заняло первое место более чем в 25 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Францию и Японию. В США проект уступил ленте с Кристен Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Главную роль в сериале играет актриса Ли Ю-ми, прославившаяся благодаря «Игре в кальмара». «Мы все мертвы» рассказывает историю о том, как ученики старшей школы города Хесан превращаются в зомби, а те из них, кого еще не коснулся вирус, пытаются всеми силами спастись.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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