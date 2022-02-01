Мэттью Макконахи похвастался невероятно красивой женой Рост цен на золото и бриллианты ударил по производителям швейцарских часов » В Эстонии сообщили о нарушении границы российским самолетом Главный штаб сил обороны Эстонии заявил о том, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) России нарушил воздушное пространство страны. По версии эстонских военных, самолет ВВС России СУ-27 в субботу, 29 января, нарушил границу страны в районе острова Вайндлоо. «Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Он следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой», — говорится в сообщении пресс-службы главного штаба.