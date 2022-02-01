Умер звезда Полицейской академии актер Говард Хессеман

По словам жены артиста, его состояние ухудшилось из-за операции на толстой кишке, которая прошла летом 2021 года.



В США скончался голливудский актер Говард Хессеман, который прославился в фильмах Полицейская академия-2 и Доктор Хаус. Об этом сообщает CNN.

Звезда умер 29 января из-за осложнений после операции. Ему был 81 год.

Как известно, летом прошлого года Хессеман перенес операцию на толстой кишке. Однако, по словам супруги, через некоторое время состояние актера ухудшилось.

«Он был новаторским талантом, другом на всю жизнь и давним клиентом, чья доброта и щедрость сравнялись с его влиянием и восхищением для поколений актеров и импровизационной комедии по всему миру», — прокомментировал смерть актера его менеджер Робби Касс.

Хессеман также сыграл диск-жокея Доктора Джонни Фивера в американской комедии Радио Цинциннати, снимался в телешоу Староста класса, Скорая помощь, Обмани меня и Шоу 70-х. Он дважды был номинирован на премию Эмми.