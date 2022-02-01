Рианна завела ребенка от известного рэпера «Крик» солидно окупился в прокате » Уиллем Дефо признался, что мечтает сыграть Джокера Уиллем Дефо признался, что мечтает сыграть Джокера в новом фильме. Не так давно один из художников выложил в Twitter портрет Уиллема Дефо, стилизованный под образ легендарного суперзлодея вселенной DC. Публика тут же подняла шум и начала твердить, что лучшего кандидата на роль Джокера не найти. Дефо во время недавно интервью заявил, что он не против сыграть вечного противника Бэтмена. Но как быть, если эту роль уже застолбил Хоакин Феникс, который готовится сняться в не подтвержденном пока сиквеле «Джокера». Уиллем очень быстро нашел решение вопроса, попутно подкинув сценаристам достойную задумку. «Есть кое-что интересное, например, сделать Джокера самозванца. Таким образом можно показать противостояние двух злодеев, когда тот, кто не является Джокером, называет им себя. Особенно это интересно в том контексте, что будет Джокер, который имитирует и пародирует то, что делал Хоакин Феникс. Я много фантазирую об этом. Но я ни с кем не обсуждал свою идею и никому ничего не предлагал», — рассказал актер на шоу SNL.