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Уиллем Дефо признался, что мечтает сыграть Джокера

Уиллем Дефо признался, что мечтает сыграть Джокера в новом фильме.

Вместе с Хоакином Фениксом: Уиллем Дефо мечтает сыграть Джокера

Не так давно один из художников выложил в Twitter портрет Уиллема Дефо, стилизованный под образ легендарного суперзлодея вселенной DC. Публика тут же подняла шум и начала твердить, что лучшего кандидата на роль Джокера не найти.

Уиллем очень быстро нашел решение вопроса, попутно подкинув сценаристам достойную задумку.

«Есть кое-что интересное, например, сделать Джокера самозванца. Таким образом можно показать противостояние двух злодеев, когда тот, кто не является Джокером, называет им себя. Особенно это интересно в том контексте, что будет Джокер, который имитирует и пародирует то, что делал Хоакин Феникс. Я много фантазирую об этом. Но я ни с кем не обсуждал свою идею и никому ничего не предлагал», — рассказал актер на шоу SNL.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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