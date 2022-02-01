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США анонсировали санкции против «друзей Путина» и членов их семей

США вслед за Великобританией готовят пакет санкций против ближайшего окружения президента Владимира Путина.Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, меры будут задействованы в случае вторжения России в Украину и затронут не только непосредственно фигурантов санкций, но и членов их семей.

«Дружки Путина больше не смогут использовать своих жен и членов семей, чтобы избегать санкций. Санкции отрежут их от мировой финансовой системы и сделают так, что их семьи больше не смогут наслаждаться привилегией парковки своих денег на западе и посещения элитных западных университетов», — рассказал источник Reuters.

По его словам, санкции в рамках закона CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) затронут людей, которые находятся в «ближнем круге» Кремля и играют роль в принятии решений, а также тех, кто по крайней мере «причастен к дестабилизирующему поведению» Кремля.

В воскресенье о возможности жестких санкций против близких Кремлю олигархов заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Она не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, — заморожены.

США тем временем завершают подготовку проекта «матери всех санкций», автором которого выступает сенатор-демократ Боб Менендес.

Закон, который включает меры против суверенного долга, крупнейших банков, а также ограничения на экспорт, выходит «финишную прямую», заявил Менендес в воскресенье. Источник CNN в Конгрессе сообщил, что голосование по документу может состояться уже на текущей неделе.

1 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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