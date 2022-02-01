Рост цен на золото и бриллианты ударил по производителям швейцарских часов

Швейцарская компания Hublot предупредила о повышении цен на свои часы на три-четыре процента из-за роста стоимости сырья. Производитель ожидает, что повышение произойдет в апреле или мае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По производителю швейцарских часов ударил рост цен на сырье — золото, бриллианты, сталь и титан. В компании отметили, что поставщики бриллиантов, например, подняли цены на 10-15 процентов, что подтверждает влияние инфляции и проблем с цепочками поставок на индустрию роскоши.

Генеральный директор компании Рикардо Гвадалупе рассказал, что почти все конкуренты Hublot по производству швейцарских часов тоже поднимут цены на свою продукцию. «Основная проблема — это производство и цепочка поставок. Мы все равно должны это сделать, и раз это делают все, значит, это допустимо», — объяснил он. Французский миллиардер Бернар Арно, глава группы LVMH, которая владеет брендом Hublot, объяснил, что при повышении цен компания будет «разумной» и продолжит «уважать» своих клиентов. Продукция Hublot в среднем продается по цене около 20 тысяч швейцарских франков