Раскрыты точная дата выхода и полноценный трейлер сериала по игре Halo

Накануне состоялся матч Американской футбольной конференции, в рамках которого сначала был представлен тизер сериальной адаптации видеоигры Halo. В нем сообщили, что сериал по легендарному фантастическому шутеру выйдет в онлайн-кинотеатре Paramount+ 24 марта.
Позже был показан полноценный трейлер шоу.
Количество сезонов и эпизодов проекта пока не озвучивается. Известно, что сериал раскроет историю борьбы людей и Мастера Чифа против Ковенанта — объединения нескольких инопланетных рас. Действие происходит в будущем, в котором протагонист взаимодействует с Кортаной, искусственным интеллектом, помогающим ему в войне с пришельцами.
В образе Мастера Чифа в проекте выступает Пабло Шрайбер («Американские боги»). Примечательно, что Джен Тейлор, являющаяся голосом Кортаны в видеоиграх, получила роль своей героини в сериале. Роль доктора Кэтрин Хэлси досталась Наташе Макэлхон («Блудливая Калифорния»).
Как часто добиваются успеха телеадаптации видеоигр и имеет ли сериал Halo шансы на успех? С этими вопросами портал PopCornNews обратился к киножурналисту Давиду Шнейдерову, и он не стал спешить с прогнозами:
«Будет ли успех у этого сериала, можно сказать только после выхода пилотной серии. Экранизаций компьютерных игр много: Resident Evil, DOOM, Mortal Combat. И, к примеру, первая «Смертельная битва» была хорошая, а ремейк — плохой. DOOM провалился. Поэтому нельзя типизировать», — объяснил эксперт.
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