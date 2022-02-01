Раскрыты точная дата выхода и полноценный трейлер сериала по игре Halo

Накануне состоялся матч Американской футбольной конференции, в рамках которого сначала был представлен тизер сериальной адаптации видеоигры Halo. В нем сообщили, что сериал по легендарному фантастическому шутеру выйдет в онлайн-кинотеатре Paramount+ 24 марта.

Позже был показан полноценный трейлер шоу.

Количество сезонов и эпизодов проекта пока не озвучивается. Известно, что сериал раскроет историю борьбы людей и Мастера Чифа против Ковенанта — объединения нескольких инопланетных рас. Действие происходит в будущем, в котором протагонист взаимодействует с Кортаной, искусственным интеллектом, помогающим ему в войне с пришельцами.

В образе Мастера Чифа в проекте выступает Пабло Шрайбер («Американские боги»). Примечательно, что Джен Тейлор, являющаяся голосом Кортаны в видеоиграх, получила роль своей героини в сериале. Роль доктора Кэтрин Хэлси досталась Наташе Макэлхон («Блудливая Калифорния»).

Как часто добиваются успеха телеадаптации видеоигр и имеет ли сериал Halo шансы на успех? С этими вопросами портал PopCornNews обратился к киножурналисту Давиду Шнейдерову, и он не стал спешить с прогнозами: