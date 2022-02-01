Польская PGNiG купила американский СПГ для Украины

Польская энергетическая компания PGNiG договорилась с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine о разовой поставке на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа (СПГ) после регазификации в республике.

Уточняется, что танкер с СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. «После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», — цитирует сообщение PGNiG.

Это уже вторая подобная сделка, а первая была в ноябре 2019 года.