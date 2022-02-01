 
«  
  »

Польская PGNiG купила американский СПГ для Украины

Польская энергетическая компания PGNiG договорилась с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine о разовой поставке на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа (СПГ) после регазификации в республике.

Уточняется, что танкер с СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. «После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», — цитирует сообщение PGNiG.

Это уже вторая подобная сделка, а первая была в ноябре 2019 года.

1 февраля, 2022 | Category: Новости, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  