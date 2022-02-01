Перевозка пианино, сейфа и других грузов в Тель-Авиве

Каждый человек может столкнуться с необходимостью организовать перевозку большого и тяжелого груза. При этом, есть предметы, транспортировка которых представляет особую сложность. Например, с перевозкой пианино, рояля, сейфа, холодильника и т.п. невозможно справиться самостоятельно.

Если перед вами стоит такая задача, обращайтесь в компанию Kliurfain Hovalot (https://kliurfain-hovalot.co.il/). Команда профессиональных грузчиков поможет организовать перевозку любого груза в кратчайшие сроки и очень аккуратно.

Компания Kliurfain Hovalot работает в Тель-Авиве (https://kliurfain-hovalot.co.il/perevozki-tel-aviv-yaffa/) и других городах Израиля с 2005 года. Большой опыт, наличие собственного транспорта и специальной техники для выноса грузов (лестничного крана и межэтажного крана) гарантируют безопасность для ваших вещей. Все грузы при перевозке застрахованы.

Как организовать перевозку пианино в Израиле?

Фортепиано – один из самых больших и тяжелых музыкальных инструментов. Вес обычного пианино может достигать 500 кг, а рояля еще больше, что изначально делает транспортировку этого инструмента в одиночку невозможной. Это не только очень сложно, но и опасно, поэтому если вам нужно перевезти пианино (https://kliurfain-hovalot.co.il/perevozka-fortopiano/), стоит обратиться за помощью к профессионалам. Грузчики Kliurfain Hovalot помогут организовать транспортировку быстро, аккуратно и гарантируют, что инструмент останется целым.

Перевозка пианино сложна не только из-за большого веса инструмента. Несмотря на внушительные габариты, он очень хрупкий и дорогой, поэтому грузчики должны быть предельно осторожными. Большое значение имеет правильная упаковка перед перевозкой (все струны и клавиши фиксируют картоном или другими материалами, прочно закрепляется крышка, все детали, которые можно снять, снимают и перевозят отдельно, все углы и поверхности обматывают мягкими материалами, чтобы они не пострадали при транспортировке).

Сотрудники Kliurfain Hovalot помогут упаковать пианино, вынести, погрузить в транспорт и занести в новое помещение. Все, что от вас потребуется – сделать заказ по телефону или на сайте и встретить грузчиков на месте.

Кроме того, компания оказывает услуги по транспортировке других грузов: бытовой техники, мебели, сейфов, крупногабаритных грузов, а также вы можете заказать комплексные услуги по перевозке квартиры или офиса.

Kliurfain Hovalot работает для вас. Вежливые, сильные, аккуратные грузчики готовы помочь в любое время.