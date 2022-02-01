Паттинсон рассказал, почему согласился играть Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз в раннем интервью признавался, что создавал нового «Бэтмена», надеялся о том, что его сыграет Роберт Паттинсон. Позже постановщик был очень удивлен, когда актер признался, что мечтает надеть плащ и маску.

Паттинсон признался, что еще 10 лет назад он и не думал играть в супергероике, но позже он передумал. Причина выбора роли проста.

«Ко мне подошел мой менеджер с предложением роли Бэтмена и сказал: «Ты давно мечтал сыграть кого-то уродливого». И я подумал: «Да, он урод!».

У него внутри огромная травма, и он выстроил сложный психологический механизм, чтобы справиться с ней. Это похоже на очень, очень, очень плохую самотерапию, которая закончилась тем, что в конце он стал Бэтменом», —рассказал Паттинсон порталу Total Film.