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Паттинсон рассказал, почему согласился играть Бэтмена

«Он урод»: Паттинсон рассказал, почему согласился играть Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз в раннем интервью признавался, что создавал нового «Бэтмена», надеялся о том, что его сыграет Роберт Паттинсон. Позже постановщик был очень удивлен, когда актер признался, что мечтает надеть плащ и маску.

«Ко мне подошел мой менеджер с предложением роли Бэтмена и сказал: «Ты давно мечтал сыграть кого-то уродливого». И я подумал: «Да, он урод!».

У него внутри огромная травма, и он выстроил сложный психологический механизм, чтобы справиться с ней. Это похоже на очень, очень, очень плохую самотерапию, которая закончилась тем, что в конце он стал Бэтменом», —рассказал Паттинсон порталу Total Film.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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