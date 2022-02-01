Нідерланди готові передати Україні системи протиповітряної та протитанкової зброї

Парламентарі правлячої «Народної партії за свободу і демократію» (VVD) Нідерландів та опозиційної «Партії праці» (PvdA) підтримали ініціативу з надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RTL Niews.

Очільник VVD Рубен Брекельманс заявив, що країна готова допомогти як фінансами, так і конкретними поставками оборонної зброї. Після звернення української сторони оборонне відомство Нідерландів уже розпочало інвентаризацію того, чим можна було б допомогти.

На думку Брекельманса, може йтися про радари, високоточне озброєння, протитанкову зброю або системи протиповітряної оборони. Київ має вказати, чи відповідає це нагальним потребам.

«Жодних військ, тільки оборонне озброєння! (і реально більше ніж просто каски як у німців)», – написав Брекельманс у Twitter.

Своєю чергою опозиційна парламентарка Каті Пірі зазначила, що Нідерланди могли б допомогти Україні з протистоянням кібератакам, а також забезпечити навчання чи постачання протитанкової зброї.