На Солнце произошла очень длинная вспышка — ученые

На Солнце произошла новая вспышка класса М1.1, которая, несмотря на среднюю силу, длилась более 4 часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли. Ожидается, что 2 февраля солнечная плазма достигнет нашей планеты и вызовет умеренно сильную геомагнитную бурю, сообщается в твиттере сайта SpaceWeather.com.
В настоящее время на Солнце идет 25-й цикл активности, который начался в 2020 году. Повышение активности светила проявляется в увеличении числа пятен и возникновении вспышек и корональных выбросов массы. Если выброшенная с Солнца плазма достигает Земли, то может возникнуть геомагнитная буря, из-за чего на небе наблюдаются полярные сияния, возникают помехи в радиосвязи и сбои в работе спутников и энергосистем.
Вспышки М-класса считаются средними по силе и способны вызывать кратковременные сбои в радиосвязи, которые затрагивают полярные регионы Земли. В данном случае вспышка длилась более 4 часов, что позволило астрономам отнести ее к классу событий типа LDE (Long Duration Event), которые отличаются от кратковременных (несколько десятков минут) рентгеновских вспышек тем, что демонстрируют крупную или сложную структуру источника излучения в мягком рентгеновском диапазоне и постепенное падение интенсивности жесткого рентгеновского излучения.
Ученые ожидают, что выброс плазмы достигнет Земли 2 февраля, вызвав умеренно сильную геомагнитную бурю второго уровня (G2). Во время таких бурь полярные сияния могут наблюдаться за Полярным кругом, спускаясь на более низкие широты.
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