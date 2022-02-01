«Крик» солидно окупился в прокате

На мировых экранах отгремело продолжение слэшера «Крик», но от его премьеры публика не ожидала чего-то взрывного. Но все оказалось наоборот — лента собрала крайне положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.
Режиссеры Тайлер Джиллет и Мэтт Беттинелли-Олпин ранее заявляли, что если лента станет успешной, то продюсеры дадут зеленый свет на несколько продолжений. Идеи для сценариев уже есть, да еще и две.
«Нам нравятся обе идеи, и я думаю, что мы хотим заниматься обеими вещами. У нас есть куча действительно забавных, оригинальных вещей, над которыми мы работаем», — цитирует Джиллета портал ComicBook.
Leave a Reply