«Крик» солидно окупился в прокате

На мировых экранах отгремело продолжение слэшера «Крик», но от его премьеры публика не ожидала чего-то взрывного. Но все оказалось наоборот — лента собрала крайне положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

Вполне ожидаемо, что это говорит и о кассовом успехе. По данным продюсеров, бюджет «Крика» составляет 24 миллиона долларов, но при этом во всем мире удалось собрать 100 миллионов долларов.

Режиссеры Тайлер Джиллет и Мэтт Беттинелли-Олпин ранее заявляли, что если лента станет успешной, то продюсеры дадут зеленый свет на несколько продолжений. Идеи для сценариев уже есть, да еще и две.