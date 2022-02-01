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Кейт Бекинсэйл позировала в интересном образе

Кейт Бекинсэйл позировала в интересном образе

Британская актриса Кейт Бекинсейл продолжает поражать своей красотой, ведь на новых снимках, которые она опубликовала в Instagram, совсем не скажешь, что ей уже 48 лет. Кейт позировала у себя дома в стильном желтом костюме-тройке от Moschino, который состоял из юбки, жакета и кроп-топа с белой окантовкой.

Дополнили лук звезды фильма «Другой мир» массивные туфли от бренда Valentino на платформе и каблуке, а также ее любимая прическа — высокий хвост с бантом, в стиле Брижит Бардо. На лице у Кейт был идеальный макияж. Также часто актриса публикует в Instagram фото и видео со своими домашними любимцами и на этот раз на фото с ней был запечатлен белый кот, одетый в розовую кофту.

1 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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