Как правильно подобрать удобрения для комнатных растений?

Любимый папоротник снова побледнел, хотя вы за ним бережно ухаживали? А фикус сбрасывает листья? Значит, растения прямо кричат вам: «покорми меня». Да, они нуждаются в свете и воде, но даже если вы обеспечили идеальные условия для их существования, вам все равно нужно позаботиться о поступлении микро- и макроэлементов. Сделать это можно, выбрав правильное удобрение для комнатных растений. Подобные вещества включают в себя фосфор, калий, цинк, медь и другие компоненты.

Виды удобрений для комнатных растений: какие выбрать

Даже если вы еще не выработали режим подкормок, присмотритесь к своим растениям — наверняка они уже сами дают сигналы о том, что хотят кушать. Например, начинают медленно расти, желтеют, не цветут. Производители выпускают удобрения в огромном количестве. На любую проблему найдется подходящий состав для ее решения. Вы можете купить подкормку в следующих формах:

жидкие — легко разводить, за считанные секунды восполняют запас нужных микроэлементов;

водорастворимые — имеют преимущество в максимально экономичном расходе;

твердые — имеют длительное воздействие на растения.

Для комнатных растений нельзя применять удобрения в виде гранул, так как их количество рассчитывается на квадратный метр. Даже минимальное воздействие гранул может привести к ожогам.

Минеральные и органические удобрения — в чем разница?

В состав минеральных веществ входят незаменимые компоненты: калий, фосфор и азот. В зависимости от процентного содержания каждого из них удобрение может иметь разное целевое назначение: профилактическая прикормка, цветение и рост:

калий — усиливает рост;

азот — идеален для декоративно-лиственных растений, ускоряет рост;

фосфор — используется для декоративно-цветущих растений.

Органические удобрения благоприятно сказываются на почве, усиливают проникновение влаги и улучшают воздухопроницаемость. Однако подобное решение не подходит для луковичных и клубнелуковичных растений.

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