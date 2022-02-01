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Еврокомиссия: «Северный поток-2» не соответствует энергополитике ЕС

Российский газопровод «Северный поток-2» не соответствует энергетической политике Евросоюза, направленной на декарбонизацию, заявил во время визита в Киев исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как передает РБК, Домбровскис отметил, что в настоящее время ситуация с газопроводом «поставлена на паузу». По его словам, Еврокомиссия проверяет соответствие проекта требованиям энергетического законодательства ЕС.

Также политик заявил, что «любой проект, касающийся поставок газа в Европу, не должен быть введен в действие за счет того, что Украина потеряет хотя бы какую-то часть своего положения в качестве газового транзитера». Он отметил, что Брюссель рассматривает вопрос о том, не нарушает ли Россия рыночные принципы Евросоюза «со своими прихотями относительно контрактов по газу».

Домбровскис пообещал, что ЕС сделает все, чтобы российская сторона «не могла использовать газ как оружие».

1 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия
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