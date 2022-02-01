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Cамая мрачная экранизация «Алисы в Зазеркалье» скоро на экранах

Cамая мрачная экранизация «Алисы в Зазеркалье» скоро на экранах — и это будет сериал

Кролик, депрессия, психушка: грядет самая мрачная экранизация «Алисы в Зазеркалье»

Самую драматичную историю из жизни той самой Алисы расскажут в формате сериале, причем в кои-то веки первоисточником выступит не книга, а… легендарная в узких кругах игра American McGee’S Alice.

Только вот на этот раз Страна Чудес оказывается мрачным и кровавым местом, через которое придется пройти Алисе, чтобы узнать тайну смерти своей семьи.

Над сериалом Abandon Entertainment и Radar Pictures работает Дэвид Хейтер, написавший сценарии для первых двух частей «Людей Икс», «Царя скорпионов» и «Хранителей», сообщает THR.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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