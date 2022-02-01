Cамая мрачная экранизация «Алисы в Зазеркалье» скоро на экранах — и это будет сериал

Самую драматичную историю из жизни той самой Алисы расскажут в формате сериале, причем в кои-то веки первоисточником выступит не книга, а… легендарная в узких кругах игра American McGee’S Alice.

По сюжету, Алиса вернется из Зазеркалья и обнаружит, что в ее реальном мире все очень плохо: от родного дома осталась горстка пепла, в том же пожаре сгорели ее родители, а саму девочку хотят упечь в психушку. Тут-то на помощь к Алисе и придет Белый Кролик, который попытается забрать девочку из депрессивной реальности в сказочный мир.

Только вот на этот раз Страна Чудес оказывается мрачным и кровавым местом, через которое придется пройти Алисе, чтобы узнать тайну смерти своей семьи.

Над сериалом Abandon Entertainment и Radar Pictures работает Дэвид Хейтер, написавший сценарии для первых двух частей «Людей Икс», «Царя скорпионов» и «Хранителей», сообщает THR.