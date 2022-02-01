Больница в Бостоне отказала в пересадке сердца невакцинированному пациенту

Больница в Бостоне отказалась проводить операцию по пересадке сердца пациенту, который не был вакцинирован от COVID-19, сообщили американские телекомпании.

Представитель больницы Brigham and Women’s в заявлении для AFP подтвердила, что вакцинация от коронавируса «необходима» для реципиентов трансплантируемых органов.

Отец пациента Дэвид Фергюсон появился на телеканалах CNN и АВС, чтобы рассказать историю семьи, заявив, что его 31-летний сын находится «на грани смерти» и «доведен до предела» в ожидании пересадки сердца.

Пациент, который находится в очереди на трансплантацию в бостонской больнице, отказался прививаться от COVID-19.

«Это противоречит его основным принципам, он не верит [в вакцину]», – заявил Фергюсон АВС.

«Они проводят такую политику, и поскольку он не хочет прививаться, они исключили его из списка ожидания пересадки сердца», – сказал его отец.

Некоторые эксперты встали на сторону больницы.

«Органов мало, и они не хотят распределять их среди тех, у кого мало шансов выжить, в то время как у вакцинированных больше шансов выжить после операции», – заявил телеканалу CBS эксперт по медицинской этике из Нью-Йоркского университета.