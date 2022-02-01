Аквамен появится в «Форсаже 10»

К актерскому составу франшизы присоединился Джейсон Момоа. Он появится в предстоящей десятой части, пишет Deadline.

Характер его персонажа не разглашается, как и сам сюжет. Пока что лишь знаем наверняка, что Люка Хоббса в нем точно не будет, так как Дуэйн Джонсон отклонил предложение Вина Дизеля примириться и от участия в проекте отказался. А вот Деккард Шоу в исполнении Стэйтема должен появиться, учитывая сцену после титров девятой части.

Также напомним, что десятый станет предпоследним фильмом франшизы. В режиссерское кресло снова вернется Джастин Лин. Релиз запланирован на 19 мая 2023 года.