Второй «Веном» собрал колоссальные деньги и обогнал первый как по сборам, так и по отзывам критиков.

Сиквел заработал на домашних экранах 213,517 миллиона долларов. А прокат оригинала в 2018 году завершился суммой в 213,515 миллиона. При этом стоит отметить, критикам продолжение понравилось больше, а вот зрители в большинстве своем заключили, что первый «Веном» был лучше.

Мировые сборы «Венома 2» перевалили за полмиллиарда — 506 миллионов долларов. Но тут сиквелу до оригинала очень далеко: 856 миллионов ему уже никак не заработать. Но стоит непременно учесть, что вторая часть в отличие от первой так и не вышла в китайский прокат и лишилась тем самым огромной потенциальной публики, а следовательно, и потенциально немалых денег.