В Ираке случился самый быстрый развод: невеста станцевала под неправильную песню



В Багдаде одна пара установила настоящий рекорд по краткости супружеской жизни.

Невеста на свадьбе станцевала под провокационную песню, и в тот же день пара развелась.

Мужчина развелся со своей новой женой — после того, как она попросила ди-джея сыграть песню на их свадьбе и станцевала под нее с явной радостью, что вызвало крупную ссору между двумя семьями.

В итоге пара решила расстаться по окончании торжеств.

Как сообщили местные СМИ, женщина попросила станцевать под сирийскую песню певицы Ламис Кан “Месайтара”. А в самой песне были такие слова: “Я доминирую. И я буду контролировать тебя. Я доминирую, ты будешь подчиняться моим строгим инструкциям, я сведу тебя с ума, если ты посмотришь на других женщин на улице. Да, я доминирую. Ты мой кусок сахара. Пока ты со мной, ты будешь выполнять мои приказы”.

Интересно, что ранее певица давала интервью, где объясняла, что в песне она “имеет в виду, что женщины управляют мужчинами своей женственностью и никак иначе”.

Тем не менее, пока невеста танцевала, жених и его семья получили сильные впечатления.

Молодой воспринял выбор песни как “оскорбление” и провокацию по отношению к нему, и очень быстро две семьи впали в религиозный спор, переросший в драку.



https://mignews.com/news/culture/v-irake-sluchilsya-samyj-bystryj-razvod-nevesta-stancevala-pod-plohuyu-pesnyu.html