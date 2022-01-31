В Германии озвучили сроки сертификации «Северного потока-2»

Назван вероятный срок принятия решения о сертификации оператора «Северного потока-2». Его вряд ли примут до конца июня, рассказал глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман, передает Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

По его словам, регулятор до сих пор не получил все необходимые документы от компании.

Он подчеркнул, что необходимы полноценные данные для рассмотрения заявки. И хотя было учреждение дочерней структуры в Германии, все равно «не хватает дальнейших шагов», добавил Хоман.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила включить «Северный поток-2» в список санкций в случае вторжения России на Украину. По ее словам, Германия стремится «в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», потому что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тыс. военных, а также разместила силы в Белоруссии.

Добавим, «Северный поток-2», который проложен по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Этот проект является альтернативным вариантом поставок «голубого топлива» в Европу. Газопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство первой нитки «Северного потока-2» завершилось 4 июня 2021 года, второй — в сентябре.

Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство тормозилось из-за санкций со стороны США.