В Германии озвучили сроки сертификации «Северного потока-2»

Назван вероятный срок принятия решения о сертификации оператора «Северного потока-2». Его вряд ли примут до конца июня, рассказал глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман, передает Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Он подчеркнул, что необходимы полноценные данные для рассмотрения заявки. И хотя было учреждение дочерней структуры в Германии, все равно «не хватает дальнейших шагов», добавил Хоман.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила включить «Северный поток-2» в список санкций в случае вторжения России на Украину. По ее словам, Германия стремится «в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», потому что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тыс. военных, а также разместила силы в Белоруссии.
Добавим, «Северный поток-2», который проложен по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Этот проект является альтернативным вариантом поставок «голубого топлива» в Европу. Газопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство первой нитки «Северного потока-2» завершилось 4 июня 2021 года, второй — в сентябре.
Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство тормозилось из-за санкций со стороны США.
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