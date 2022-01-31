Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

Режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Причина смерти народного артиста России Мережко не названа.

Уроженец Ростовской области Виктор Мережко окончил ВГИК в 1968 году. Его кинодебютом стал полнометражный художественный фильм для детей «Тигры на льду», снятый в 1971 году. Всего по сценариям Мережко снято более 50 фильмов и сериалов, включая кинофильмы «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Полеты во сне и наяву» и другие известные картины.

Также Виктор Мережко был автором более 15 пьес, которые ставились в театрах СССР и продолжают идти на современной сцене.