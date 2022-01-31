The Times: Власти Британии могут заморозить активы российских энергокомпаний

Власти Британии в случае «вторжения» РФ на Украину могут ввести санкции против российских энергетических компаний, пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам источников, санкции могут затронуть и другие секторы экономики. Британские власти готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Кроме того, лицам, которые попадут в этот список, будет запрещен въезд на территорию Британии.

Ожидается, что проект документа о санкциях будет представлен членам парламента уже 31 января.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс допустила вероятность конфискации собственности «российских олигархов» в Лондоне в рамках готовящегося проекта ужесточения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины.