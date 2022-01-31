Сьюки Уотерхаус высказалась о романе с Брэдли Купером

Британская модель Сьюки Уотерхаус впервые высказалась о романе с актером Брэдли Купером, с которым встречалась более двух лет.

Так, в своем профиле в TikTok 30-летняя звезда опубликовала неоднозначный ролик, который записала под собственную песню «Melrose Meltdown».

Девушка выбрала фильтр со светлой бородой и оставила подпись, очень заинтересовавшую пользователей сети.

Не могу поверить, что позволила кому-то, похожему на меня с этим фильтром, разбить мне сердце. – написала Сьюки.

Поклонникам было нетрудно догадаться, что речь идет о Брэдли Купере, с которым красавица встречалась с 2013 по 2015 год. Более того, когда кто-то из юзеров пошутил об актере в комментариях – Сьюки поставила лайк.

Позже она удалила нашумевший ролик, но подписчикам удалось сделать несколько скриншотов. От себя добавим, что у Уотергаус действительно есть причины обижаться на Брэдли, ведь он закрутил роман с Ириной Шейк сразу после того, как бросил ее.