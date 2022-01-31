Социалисты одержали победу на досрочных выборах в Португалии

Социалистическая партия, лидером которой является действующий премьер-министр Португалии Антониу Кошта, получила половину мест в парламенте страны в ходе досрочных выборов. Об этом сообщает Министерство внутренней администрации Португалии после обработки 99,13 процента бюллетеней.

Кошта пообещал, что социалисты будут вести диалог со всеми представителями партий, несмотря на то, что теперь у социалистов есть возможность блокировать инициативу политических противников в парламенте. «Абсолютное большинство — это не абсолютная власть, это не значит править единолично», — прокомментировал он после победы.

В ходе выступления перед сторонниками партии Кошта заявил, что победа, которую одержали социалисты, символизирует стабильность, и ее поддержали жители страны. «Португальцы недвусмысленно подтвердили, что хотят социалистическое правительство на ближайшие четыре года», — добавил он.

Расчет точного количества мандатов будет продолжаться еще несколько суток. Известно, что в результате выборов правоцентристские социал-демократы получили 28 процентов голосов, крайне правая партия Chega получила 7 процентов, чем значительно укрепила свои позиции в сравнении с прошлыми выборами.

Другие партии, такие как «Левый блок» и коалиция коммунистов и экологов (PCP-PEV) — набрали менее пяти процентов. Недавно созданная правая партия «Либеральная инициатива» получила 5 процентов голосов.

Причиной проведения досрочных выборов стал отказ «Левого блока» и коммунистов от принятия проекта бюджета на 2022 год. Таким образом, лидер социалистов Кошта более может не опираться на поддержку крайне левых сил в парламенте.