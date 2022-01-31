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Шон Пенн закатил публичный скандал из-за мужчин в юбках

«Ген трусости»: Шон Пенн закатил публичный скандал из-за мужчин в юбках

В далеких 90-х Шон Пенн часто оказывался в центре скандалов: угрожал оружием папарацци, бросался камнями в поклонников, ссорился с режиссерами, дрался со своими девушками. В общем, веселился и развлекался.

Резкую речь Шон произнес рядом со своей дочерью Дилан, которая явно продемонстрировала, что у теории отца есть какие-то основания — она не решилась ни поддержать родителя, ни опровергнуть его высказывания. Просто отвела взгляд от камеры. Слова же Шонна звучат весьма однозначно:

«Мне кажется, мужчины очень феминизировались. Я знаком с сильными женщинами, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения. Но есть и гены трусости, и они заставляют людей менять джинсы на юбки. Я не считаю, что грубость, бесчувственность и неуважение друг к другу — это хорошо, но я не думаю, что для того, чтобы быть справедливыми к женщинам, мы сами должны становиться ими».

31 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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