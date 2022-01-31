Шон Пенн закатил публичный скандал из-за мужчин в юбках

В далеких 90-х Шон Пенн часто оказывался в центре скандалов: угрожал оружием папарацци, бросался камнями в поклонников, ссорился с режиссерами, дрался со своими девушками. В общем, веселился и развлекался.

Но современная «культура отмены» в Голливуде заставила забияку притихнуть. Но, как видно, ненадолго. Взорваться Пенн решил во время интервью для Independent . Да так, что журнал испугался и повесил метку «позиция считается устаревшей и не имеет ничего общего с современной реальностью». И есть за что. Актер обвинил современных мужчин в наличии генов трусости, из-за которых они перестали быть мужчинами.

Резкую речь Шон произнес рядом со своей дочерью Дилан, которая явно продемонстрировала, что у теории отца есть какие-то основания — она не решилась ни поддержать родителя, ни опровергнуть его высказывания. Просто отвела взгляд от камеры. Слова же Шонна звучат весьма однозначно: