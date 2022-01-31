Северная Корея испытала ракету, способную поразить Гуам

В понедельник Северная Корея подтвердила, что провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности(БРСД), способной достичь американской территории – острова Гуама. Это стало стало самым значительным испытанием северокорейского ракетного оружия.

Этот воскресный запуск может стать прелюдией к более крупным провокациям со стороны Пхеньяна, таким как ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которые представляют прямую угрозу материковой части США, поскольку КНДР пытается оказать дальнейшее давление на администрацию Байдена и отреагировать на возможные дальнейшие санкции.

Некоторые эксперты говорят, что недавняя серия испытаний Северной Кореи предназначена для снятия санкций или международного признания КНДР в качестве официальной ядерной державы.

Центральное телеграфное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК) заявило, что целью испытаний была проверка общей точности ракеты Hwasong-12, которая развернута в национальных вооруженных силах.

ЦТАК опубликовало два комплекта комбинированных фотографий: на одном видно, как ракета стартует с пусковой установки и взлетает в космос, а на другом – Северная Корея и близлежащие районы, которые, якобы, были сфотографированы из космоса камерой, установленной на боеголовке ракеты. Ассошиэйтед Пресс решило не использовать эти изображения, потому что подлинность фотографий невозможно проверить.

Северная Корея заявила, что ракета была запущена в сторону восточного побережья КНДР под большим углом, чтобы предотвратить полет над другими странами. Другие подробности не сообщаются.

По оценкам Южной Кореи и Японии, ракета пролетела около 800 километров (497 миль) и достигла максимальной высоты 2000 километров (1242 мили) перед приземлением между Корейским полуостровом и Японией.

Сообщаемые детали полета делают ее самой мощной ракетой, которую Северная Корея испытывала с 2017 года, когда страна запустила ракеты «Хвасон-12» и ракеты большей дальности в ходе серии стрельб, чтобы получить возможность наносить ядерные удары по военным базам США на северо-востоке Азии, в Тихом океане и даже на североамериканском континенте.

Hwasong-12 является ядерной ракетой класса «земля-земля» с максимальной дальностью 4500 километров (2800 миль) при стрельбе по стандартной траектории. Этого расстояния достаточно, чтобы достигнуть острова Гуам, где расположены американские военные базы, с которых в прошлые периоды напряженности направлялись боевые самолеты на Корейский полуостров для демонстрации американской мощи. В августе 2017 года, в разгар обмена воинственными заявлениями между Сеулом и Вашингтоном, Северная Корея пригрозила организовать «охватывающий огонь» вблизи Гаума ракетами «Хвасон-12».

В 2017 году Северная Корея также испытала межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-14 и Hwasong-15, которые, по словам экспертов, продемонстрировали свою потенциальную способность достичь материковой части США, преодолеть последние оставшиеся технологические препятствия, такие как защита боеголовки от сильного перегрева и давления при повторном входе в атмосферу Земли.

В последние месяцы Северная Корея запустила различные системы вооружений и пригрозила отменить четырехлетний мораторий на более серьезные испытания оружия, такие как ядерные взрывы и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Нынешний запуск стал седьмым раундом ракетных пусков КНДР только за январь. Также КНДР провела испытания экспериментальной гиперзвуковой ракеты и ракеты подводного базирования.

После воскресного запуска официальные лица Белого дома заявили, что они рассматривают последнее ракетное испытание как часть нарастающей серии провокаций за последние несколько месяцев, которые становятся все более тревожными.

Администрация Байдена планирует в ближайшие дни отреагировать на последние ракетные испытания отдельными мерами, призванными продемонстрировать Пхеньяну, что Вашингтон привержен идее обеспечения безопасности союзников в регионе. Об этом проинформировал журналистов на условиях анонимности высокопоставленный представитель американской администрации.

Он сказал, что администрация рассматривает воскресные ракетные испытания как последнюю из серии провокаций, направленных на то, чтобы попытаться добиться ослабления санкций со стороны США. Администрация Байдена снова призвала Северную Корею вернуться к переговорам, но ясно дала понять, что не видит смысла в проведения саммита, подобного тому, что проводил президент Дональд Трампа с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном.